Onbekenden proberen vrachtwagen in brand te steken Kristof Pieters

19 november 2019

15u37 0 Lokeren Op de Oude Baan in Lokeren hebben twee onbekenden maandagavond geprobeerd brand te stichten bij een geparkeerde vrachtwagen. De politie onderzoekt de zaak.

De politie van Lokeren kreeg maandagavond omstreeks 20.30 uur een melding binnen dat twee personen aan het proberen waren om brand te stichten bij een geparkeerde vrachtwagen op de Oude Baan, dat is de weg die parallel loopt met de Oude-Bruglaan. Er ging onmiddellijk een interventieploeg ter plaatse. Er was geen schade te zien aan de vrachtwagen. In de omgeving vonden agenten wel een half verschroeid flesje bio-ethanol. Wie meer info heeft, mag contact opnemen met de politie via 09/340.94.99 of pz.lokeren@police.belgium.eu .