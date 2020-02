Oldtimerclub schenkt 1.000 euro aan drie goede doelen Yannick De Spiegeleir

02 februari 2020

13u24 1 Lokeren Naar jaarlijkse traditie hield oldtimerclub ‘Oude Gloriën' vzw – D’ Antieke Velokes, op de laatste vrijdag van januari, hun nieuwjaarsreceptie.

Samen klinken met een 300 genodigden op het nieuwe rittenseizoen. Gezien het succes van afgelopen jaar mochten 3 organisaties een donatie ontvangen.

The Old Horses Lodge uit Laarne, De Kluiver-Heder uit Antwerpen en Het Belgisch Centrum voor Geleide Honden mochten elk een cheque van 1000 euro in ontvangst nemen uit de hand van Jean-Paul Broekaert, voorzitter van d oldtimerclub.