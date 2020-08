Nutswerken in Sterrestraat Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2020

15u46 0 Lokeren De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met het verplaatsen en vernieuwen van de leidingen in de Sterrestraat.

Tot vrijdag 14 augustus is het deel tussen de Lindestraat en N47 aan de beurt. In de Sterrestraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd, vanaf de N47 tot de Klokkengieterijstraat, fietsers mogen wel in beide richtingen blijven rijden.

Vanaf midden augustus tot 30 oktober komt het deel tussen de N47 en Naastveldstraat aan bod. Tijdens deze fase wordt ook tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd, vanaf de N47 tot de Naastveldstraat. Plaatselijk verkeer kan via de Maanstraat en Zonnestraat richting Sterrestraat rijden. Er geldt een parkeerverbod in de zones waar men aan het werk is.