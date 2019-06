Nu zondag garageverkoop en rommelmarkt in de Voetbalwijk op Spoele Yannick De Spiegeleir

21 juni 2019

16u51 0 Lokeren Langs meer dan 55 verkoopstandjes kan je zondag komen snuisteren op zoek naar leuke hebbedingetjes in de Voetbalwijk. Tussen 9 en 16 uur stellen de buren hun garages open. Op het plein in de Derbystraat gaat tegelijkertijd een rommelmarkt door en kan je genieten van een verfrissend drankje, ijsje of burger.

De Voetbalwijk is gelegen op Spoele, tussen de Driesstraat en Lokerhoutstraat. Voor de veiligheid is er éénrichtingsverkeer in de wijk die dag. Een uitgestippelde voetgangersroute brengt je langs alle kraampjes en een overzichtsplan krijg je aan de drankenstand in de Derbystraat. Er is heel wat fietsparking voorzien, maar wie toch met de wagen komt, kan parkeren op de parking van de Aldi in de Lokerhoutstraat.

Alle info op www.devoetbalwijk.be of via devoetbalwijk@gmail.com.