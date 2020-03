Nog steeds geen witte rook bij Sporting: raad van bestuur uitgesteld tot maandag Yannick De Spiegeleir

06 maart 2020

19u00 0 Lokeren De geplande Raad van Bestuur bij Sporting Lokeren vrijdagavond is uitgesteld naar maandag. Supporters, spelers en personeel blijven zo in onzekerheid over het lot van de club.

Wie deze avond duidelijkheid had verwacht rond de toekomst van Sporting Lokeren is eraan voor de moeite. Woensdag had voorzitter Louis de Vries nochtans te kennen gegeven dat hij binnen de twee dagen met nieuws zou komen, maar die belofte komt hij dus niet na.

Het personeel kreeg eerder op de dag het bericht dat ze vervroegd huiswaarts mochten trekken omwille van de geplande Raad van Bestuur om 16 uur die klaarheid zou moeten scheppen over de financiële situatie.

Later deze avond kwam dan het bericht dat de Raad van Bestuur is afgelast. “Zo kan er de komende uren en tijdens het weekend nog hard verder gewerkt worden aan een oplossing voor de club”, klinkt het. De fans zijn de onzekerheid intussen hartsgrondig beu en sommige potjes beginnen stilaan over te koken.

Schorsing

Sowieso komt het nieuwe uitstel verrassend, want de Wase voetbalclub verkeert in steeds nauwere schoentjes. Die riskeert immers geschorst te worden omdat de Belgische voetbalbond KBVB haar in gebreke stelde voor openstaande schulden.

Als die schulden tegen woensdag 11 maart niet ingelost worden, kan de voetbalbond op zijn eerstkomende raad van bestuur beslissen om de club te schorsen en zelfs de schrapping voor te leggen op de algemene vergadering in juni.

Achter de schermen staat een groep Lokerse investeerders klaar die de schulden aan de bond wil vereffenen zodat de club na faling een doorstart kan maken in tweede amateur, maar de groep rond voorzitter Louis de Vries blijft zich sterk maken dat het tot een oplossing kan komen met de buitenlandse investeerders om een faillissement af te wenden. Eén ding is zeker: de klokt tikt steeds sneller in het nadeel van Sporting.