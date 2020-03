NMBS schuift renovatie station op lange baan: “Roltrappen al weken buiten strijd” Yannick De Spiegeleir

06 maart 2020

16u12 0 Lokeren Op de gemeenteraad heeft oppositiepartij Groen de slechte toegankelijkheid van het station van Lokeren aangekaart. De roltrappen en lift zijn al weken buiten dienst en volgens de NMBS is er geen onmiddellijk alternatief voorhanden. De vervanging van de roltrappen zal ten laatste gebeuren in 2027. “Die timing is beneden alle peil. We vragen de stad om het probleem op een hoger niveau aan te kaarten in samenwerking met andere lokale besturen”, zegt Björn Rzoska (Groen).

De verouderde roltrappen en lift die de laatste maanden meer buiten strijd zijn dan ze werken, bezorgen pendelaars die slecht te been zijn kopzorgen. Vorige maand nog viel een uitstap van ontmoetingshuis De Moazoart in het water door de problematiek.

Eén van de deelnemers van de uitstap, Myriam van den Driessche, zit in een rolstoel. “Assistentie bleek niet mogelijk door de defecte roltrappen en lift”, doet Myriam haar verhaal. Daarom zou een taxi ingelegd worden, maar die kwam pas een uur later toe. Daardoor liep ook de aansluiting van de groep in het honderd. In het station in Gent kwam de opgetrommelde assistentiemedewerker dan weer te laat.

“In een antwoord op een klachtenbrief van een Lokeraar antwoordde de NMBS dat de roltrappen in Lokeren op dit moment afgekeurd zijn. Alle roltrappen in dit station zullen door nieuwe vervangen worden in het kader van het nieuw raamcontract 2020-2027. Alternatieven zijn er op dit moment niet beschikbaar volgens NMBS”, zegt gemeenteraadslid Marc Beuseling (Groen). Hij informeerde bij de stad of ze al acties heeft ondernomen om de NMBS aan te zetten tot oplossingen.

Schepen Filip Liebaut (CD&V) stelt dat de stad de zaak al meermaals heeft aangekaart tijdens overlegmomenten. “Je kan het paard wel naar het water leiden, maar je kan het niet doen drinken. Het paarde zijnde NMBS wil niet drinken. Dat heeft voor een deel te maken met de beperkte budgettaire mogelijkheden van de vervoersmaatschappij”, stelt hij het met beeldspraak.

“Bedroevend antwoord”

Groen-fractieleider en Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Rzoska dringt bij de stad echter aan om alle registers open te trekken. De NMBS en haar stations vallen onder de bevoegdheid van de federale overheid, maar het oppositieraadslid dringt aan dat de stad inspanningen onderneemt om de kwestie hoger op de agenda te zetten. “Uit het antwoord op een vraag die ik liet stellen door partijgenote en federaal volksvertegenwoordiger Kim Buyst aan minister Bellot blijkt dat de NMBS en Infrabel de toegankelijkheid van de stations integraal willen aanpakken tussen 2020… en 2030. Een bedroevend antwoord.” Rzoska roept het stadsbestuur op om samen met andere lokale besturen die kampen met een verouderd station de kwestie op de agenda te plaatsen. “Wij hebben al meermaals vragen gesteld. Er zijn nog een paar stations in Vlaanderen waar de roltrappen om de haverklap uitvallen. Intern via partijgenoten of extern naar de buitenwereld toe, het forum maakt niet uit. Sla op tafel, want deze toestand is beneden alle peil.”