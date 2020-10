NMBS breidt vanaf december treinaanbod uit Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2020

17u00 5 Lokeren Vanaf zondag 13 december 2020 breidt NMBS haar treinaanbod uit met 4,7 procent. Er komen nieuwe IC-verbindingen, meer treinen op bestaande verbindingen en 28 extra vroege en late treinen rond de steden.

Ook in het Waasland zullen er vanaf die datum meer treinen rijden. Tussen Sint-Niklaas en Antwerpen komt er een nieuwe S34-trein, met haltes in Beveren, Melsele, Zwijndrecht, Antwerpen-Zuid en -Berchem. Tijdens de spits stopt deze trein ook in Nieuwkerken-Waas. De nieuwe S34 vervangt de bestaande P-treinen (piekuurtreinen). De trein rijdt niet tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie en ook niet tijdens het weekend.

Op zaterdag komen er acht extra late treinen bij, van en naar Gent-Sint-Pieters op S-verbindingen met aankomst en/of vertrek in Lokeren, Eeklo, Oudenaarde en Geraardsbergen.

Reizigers kunnen deze verbeteringen nu al zien via de routeplanner van NMBS; via de website en de mobiele applicatie.

Meer over Antwerpen

Beveren

Eeklo

Gent

Geraardsbergen

IC

Lokeren

Melsele