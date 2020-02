Nieuwe wegmarkeringen zetten begin zone 30 in de verf Yannick De Spiegeleir

20 februari 2020

17u54 2 Lokeren In het centrum van Lokeren heeft een aannemer donderdag verschillende wegmarkeringen aangebracht in opdracht van de stad om het begin van de zone 30 nog duidelijker aan te geven.

Om de verkeersveiligheid in het stadscentrum te verhogen, voerde het stadsbestuur vorig jaar een uitbreiding van de zone 30 in voor heel wat centrumstraten. De maatregel stootte echter op kritiek door de beperkte communicatie die er rond gevoerd werd. Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) gaf toen al aan dat naast de borden er ook extra wegmarkeringen zouden volgen om de zone 30 in de verf te zetten.