Nieuwe Sportingvoorzitter Louis De Vries ontvouwt toekomstplannen: “Nieuw sportmedisch centrum op site Daknamstadion” Yannick De Spiegeleir

21 juni 2019

13u52 3 Lokeren Op een persconferentie heeft Louis De Vries, de nieuwe sterke man van Sporting Lokeren, tekst en uitleg gegeven bij de toekomstvisie van het nieuwe bestuur voor de Wase voetbalclub. Naast de sportieve verankering staat onder meer de opstart van een sportmedisch centrum op de agenda. “De eerste contacten met de stad zijn daarvoor al gelegd”, aldus de kersverse voorzitter.

Niet met hoogdravende beloftes, maar door hard te werken. Met die filosofie wil De Vries Sporting Lokeren terug op de kaart zetten. De namen van de “kapitaalkrachtige investeerders” die achter hem staan, worden pas volgende week bekendgemaakt. Wel werd er al een tip van de sluier gelicht over de structuur van de club.

Zo wordt oud-speler Dimitri Mbuyu terug aan boord gehaald. “Naast zijn scoutingactiviteiten zal hij een belangrijke rol spelen als brugfiguur tussen de jeugdwerking en het eerste elftal”, verduidelijkt De Vries. Ook Alexander Janssen, bekend van het TopSportsLab dat professionele voetbalploegen begeleidt, wordt aan boord gehaald voor de algemene en financiële leiding van de club.

Sportmedisch centrum

In het verlengde van dat nieuws maakte De Vries ook bekend dat er verregaande plannen zijn om een sportmedisch centrum op te richten op de site van het Daknamstadion. “De eerste contacten met het stadsbestuur zijn daarvoor reeds gelegd. Het moet een garantie bieden om Sporting Lokeren ook de komende 100 jaar verder uit te bouwen.”

Volgend jaar bestaat de Wase traditieclub overigens 50 jaar. “We gaan die festiviteiten vooral proberen ondersteunen door positief succes, maar de club zal ook bruisen onder de noemer ‘50 jaar Sporting Lokeren. 50 weken Sporting Lokerse Feesten’”, aldus De Vries.

Sinaai Girls

Ook de stijgende populariteit van het vrouwenvoetbal is de nieuwe Sportingvoorzitter niet ontgaan. In dat opzicht denkt De Vries aan een verregaande samenwerking met de Sinaai Girls, de club die momenteel aantreedt in de tweede klasse van het Belgische vrouwenvoetbal. “We gaan bekijken hoe we een positieve samenwerking tot stand kunnen brengen. Vrouwenvoetbal is trendy te noemen, maar ook zeer serieus te nemen. Deze club heeft een maatschappelijke rol te vervullen. We zullen dat ook doen.”

We gaan bekijken hoe we een positieve samenwerking tot stand kunnen brengen met de Sinaai Girls. Vrouwenvoetbal is trendy Louis De Vries

De Vries wil de band aanhalen met het lokale bedrijfsleven en de middenstand. “Als voetbalclub zijn we een partner bij uitstek voor citymarketing. Dat willen we met alle verenigingen van de stad uitwerken en bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Tot slot had De Vries ook nog woorden van lof voor het supporterslegioen van Sporting Lokeren dat in moeilijke dagen ook achter de club blijft staan, verwijzend naar het #wijzijnlokeren-supportersinitiatief én zette hij zijn voorganger Roger Lambrecht letterlijk in de bloemetjes.