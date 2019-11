Nieuwe retailcomplex palmt voormalige site Meubelen Heylen in Yannick De Spiegeleir

20 november 2019

17u38 0 Lokeren In de Dijkstraat verrijzen op de voormalige site van meubelwinkel Heylen in de toekomst 4 nieuwe handelspanden. Ketens Hubo, Action en Jysk hebben hun komst al bevestigd volgens de website van vastgoedbedrijf Ceusters. De oplevering van het project is voorzien voor het najaar van 2020.

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) bevestigt dat de stad het licht op groen heeft gezet voor de omgevingsvergunning. “Naast de mobiliteitsafwikkeling was ook de invulling van de site een zorg. Door voorwaarden op te leggen wilden we vermijden dat hier een winkelcentrum zou komen, in de plaats daarvan gaat het om aparte entiteiten. Nu komen er enkel zaken die niet thuis horen in de stadskern en dus ook geen concurrentie vormen voor de bestaande middenstand in het centrum van Lokeren.”

De oefening rond de mobiliteitsafwikkeling in de ruimere omgeving van de Dijkstraat en N47 wordt volgens Liebaut momenteel grondig bestudeerd door de stad. “De oefening rond de wegenis en ontsluiting is lopende”, klinkt het.