Nieuwe publiekstrekkers voor Lokerse Feesten: Craig David en Seasick Steve Yannick De Spiegeleir

05 maart 2020

10u41 0 Lokeren De Lokerse Feesten pakten donderdagochtend uit met een nieuwe rist bekende namen voor de komende editie.

In totaal prijken er 6 nieuwe artiesten op de affiche: Dido vervoegt Lionel Richie op vrijdag 31 juli, Craig David presents TS5 en Snelle & de Lieve Jongens Band sluiten aan bij Black Eyed Peas op zaterdag 1 augustus, Supergrass en Seasick Steve treden net als Snow Patrol aan op maandag 3 augustus, en Equal Idiots komen erbij op de punkrockdag woensdag 5 augustus bij Sum 41, Flogging Molly en Bad Religion. De voorverkoop voor deze dagen is reeds eerder gestart via www.lokersefeesten.be.

Prijzen combitickets blijven dezelfde

Op zaterdag 7 maart start combiticketverkoop en goed nieuws: de prijzen blijven dezelfde als vorig jaar. Voor de snelle beslissers is er de early bird promo, waarbij je op zaterdag 7 maart van 10 tot 17 uur bij NV Dranken Van Eetvelde je abonnement voor 10 dagen Lokerse Feesten kan kopen aan de prijs van 155 euro. De voorraad is beperkt. Vanaf 9 maart om 7 uur kun je je combiticket ook online aankopen tegen de normale prijs 170 euro of bij NV Dranken Van Eetvelde aan 165 euro.