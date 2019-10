Nieuwe pop-upzaak Toon & Boon biedt platform aan talentvolle ontwerpers: “Mensen met beperking runnen koffiehuis” Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

13u45 7 Lokeren Op het Zand opent Toon Vercauteren op woensdag 2 oktober de deuren van pop-up Toon & Boon. Designers krijgen er de kans om hun ontwerp aan de man te brengen. Toons zus Esther neemt de bijhorende koffiezaak voor haar rekening. “Samen met andere mensen met een beperking zal ze de klanten bedienen.”

De pop-upzaak opent in het pand waar vroeger fotografiezaak De Schryver gevestigd was. Toon en Esther zijn de kleinkinderen van Suzanne en Lucien De Schryver. “Opa woont intussen in een woonzorgcentrum en oma is verhuisd naar een appartement. Zij geven mij de kans om hier een pop-upzaak te openen”, vertelt Toon.

De twintiger heeft zelf diploma’s Interieurvormgeving en Meubelontwerper op zak en startte vorig jaar met Studio Toon zijn eigen zaak op. Met Toon & Boon wil hij een platform bieden aan collega-ontwerpers uit België en Nederland. “We blijven zoveel mogelijk weg van grote designmerken. Je kan hier terecht voor leuke, mooie en betaalbare designstukken”, nodigt Toon uit. Zo kan je bij Toon & Boon onder meer leuke krukjes van gerecycleerd materiaal (papiersnippers, bermgras en kunststof) op de kop tikken, creatieve spreuken op een magneet of een handgemaakte schaal. Voor de huisstijl van de pop-up deed Toon onder meer een beroep op de diensten van ‘Liz is more’. De woordkunstenares uit Dendermonde schreef een gedicht op maat van de zaak. “Een boon voor ontwerpen, voor kansen, voor kleur. Een boon voor vernieuwing, voor een top interieur. Als je bonen laat rijpen, dan groeien ze schoon. Dit alles en meer, vind je bij Toon en Boon”, klinkt het.

Koffiehuis

De pop-upzaak die een jaar lang de deuren opent, heeft ook een sociale insteek. In de koffiehoek kan je genieten van koffie, thee en taart. De bediening is in handen van Toons zus Esther en andere mensen met een beperking. “Esther heeft al ervaring dankzij haar vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum Ter Durme. De openingsuren van de winkel zijn ook op haar agenda afgestemd”, vertelt Toon. Zelf ontwierp hij de tafeltjes in de koffiehoek.

Bij Toon & Boon wordt zoveel mogelijk met lokale producten gewerkt. “De ambachtelijke taart wordt geleverd door het Lokerse Cantuccini, de thee is afkomstig van ZenThee en de koffie die we serveren, draagt het Fairtrade-label. De limonade is van Roman: een producent uit de Vlaamse Ardennen.”

Toon sluit niet uit dat de pop-upzaak een definitief karakter krijgt. “Het eerste openingsjaar is experiment. Als de zaak goed draait, zullen we bekijken wat er in de toekomst mogelijk is.”

Toon & Boon is open van woensdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur. Behalve op donderdag dan opent de pop-up van 14 tot 18 uur.