Nieuwe fusieclub KSC Lokeren-Temse is geboren: “Samenwerking tussen twee voetbalgemeenschappen” Yannick De Spiegeleir Renzo Van Moortel

22 april 2020

21u15 0 Lokeren Derde keer, goede keer. Na twee mislukte huwelijkspogingen met Zelzate en Hamme heeft het failliete Sporting Lokeren met KSV Temse dan toch een partner gevonden om volgend seizoen een doorstart te maken in 2de amateur. De nieuwe Wase voetbalclub zal door het leven gaan als KSC Lokeren-Temse. Hans Van Duysen, kleinzoon van Sportingoprichter Adhemar Goeters, wordt de nieuwe voorzitter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nadat dinsdagavond de samenwerking met VW Hamme unaniem werd afgeschoten door de raad van bestuur van de Hamse club ligt er nu dus toch een oplossing op tafel. De fans van Sporting Lokeren, verenigd in het Collectief Wit-Zwart-Geel, reageren tevreden. “We zijn opgelucht. We zijn ervan overtuigd dat we mee zullen betrokken worden en staan dus ook achter het verhaal”, zegt Dirk Bossers.

Met Joris Van Der Gucht stelt het nieuwe bestuur van KSC Lokeren-Temse meteen ook een bestuurslid aan dat voor de verbinding moet zorgen met de fans. Ook op sociale media wordt enthousiast gereageerd en lanceerden de Sportingfans al een evenement: ‘Ik koop een abonnement in tweede amateur’.

Ik sta hier met veel emotie, een krop in de keel. Een vleugje verdriet, maar ook met hoop Hans Van Duysen

In de voetsporen van grootvader

Van Der Gucht vormt samen met Steven De Proost, Willy Carpentier en Hans Van Duysen het kwartet van Lokerse investeerders dat in zee gaat met Temse. Van Duysen is de kleinzoon van Adhemar Goeters, medestichter en eerste voorzitter van Sporting Lokeren. Hij treedt in de voetsporen van zijn grootvader en wordt de nieuwe voorzitter van de nieuwe Wase voetbalclub. In de toenmalige textieldrukkerij Ars et Labor van Goeters, naast het Daknamstadion, werd het iconische logo van Sporting Lokeren getekend. In diezelfde gebouwen is Van Duysen vandaag bedrijfsleider van Somnis Bedding. “Ik sta hier met veel emotie, een krop in de keel. Een vleugje verdriet, maar ook met hoop. Vijftig jaar geleden stond mijn grootvader hier om trots de fusie af te kondigen van Racing Lokeren met Standaard Lokeren tot de Koninklijke Sporting Club Lokeren. Vandaag kan ik hier een nieuwe fusie aankondigen tussen twee voetbalgemeenschappen”, sprak van Duysen bij de voorstelling van het nieuwe voetbalproject.

Eén-op-één onderhandeling

Samen met Raoul Van Raemdonck, voorzitter van KSV Temse, bereikte Van Duysen in enkele dagen een akkoord achter de schermen. “Het was een één-op-één onderhandeling. We hebben in alle discretie gewerkt om dit project alle kansen te geven”, legt Van Duysen uit.

Lokeren had een stamnummer nodig, wij snakten naar meer belangstelling. Als ik op zondag de foto’s van onze lege tribunes zag, zakte de moed me in de schoenen Alain Vereecke, KSV Temse

Vanuit het kamp van Temse reageert Alain Vereecke, die ondervoorzitter wordt van de nieuwe club. “De mensen van Lokeren hadden een stamnummer nodig, wij snakten naar meer belangstelling. Als ik op zondag de foto’s van onze lege tribunes zag, zakte de moed me in de schoenen. We verkochten amper twintig abonnementen per seizoen.”

KSC Lokeren-Temse zal haar thuiswedstrijden afwerken in het Daknamstadion. De beloften zullen op de site van Temse hun wedstrijden betwisten. Op beide sportsites zal een interprovinciale jeugdwerking worden aangeboden.

Lokale verankering

Ook de lokale politiek reageert opgetogen. “Het gemeentebestuur van Temse en het stadsbestuur van Lokeren staan volledig achter dit ambitieus project dat de lokale verankering uitstraalt en dat focust op de ontwikkeling en ontplooiing van de jeugd in beide gemeenten en in de regio van het Waasland”, zeggen burgemeesters Filip Anthuenis (Open Vld) en Luc De Ryck (CD&V).