Niet iedereen mee met nieuwe ophaalrondes voor papier en karton Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

16u32 4 Lokeren In Lokeren zetten heel wat inwoners maandag verkeerdelijk papier en karton op straat. Afvalintercommunale IDM werkt sinds kort samen met een firma in onderaanneming die de straten in andere ophaalrondes indeelde.

De ophaaldag voor Papier en Karton wordt vanaf nu aangeduid met een letter in de afvalkalender. De andere afvalfracties (Restafval, GFT, Snoeihout en Kerstbomen) volgen zoals voorheen de rondes aangegeven met een cijfer. “Voor de meeste straten betekent dit dat Papier en Karton op een andere dag wordt opgehaald dan voorheen”, schetst Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van IDM. “We roepen iedereen nogmaals op om je straat op te zoeken in de stratenlijst die je terugvindt in de afvalkalender op pagina 2 en 3. We merken immers op dat heel wat mensen gewoontegetrouw het Papier en Karton hebben buitengezet op hun ronde van voorheen, wat dus niet correct is.”

Bleef jouw Papier en Karton staan? Check dan zeker de kalender voor de juiste ophaaldag en neem het terug binnen tot het aan jouw beurt is. De ophaling gemist? Dan is er steeds de mogelijkheid om Papier en Karton naar het recyclagepark te brengen.

Tijdelijke problemen met de Recycle!app

Een handige tool om geen afvalophaling te missen is de Recycle!app. Jammer genoeg heeft deze te kampen met problemen ten gevolge van de aparte ophaalrondes van Papier en Karton. “Je kan de app op dit moment zeker gebruiken voor alle ophalingen, enkel deze van Papier en Karton zijn nog niet zichtbaar”, verduidelijkt Maes. De App is een ontwikkeling en verantwoordelijkheid van Fost Plus, zij doen hun uiterste best om dit zo snel mogelijk op te lossen. IDM zal op haar website en Facebookpagina communiceren wanneer dit in orde is.

Heb je toch nog vragen over de afvalkalender of is er iets niet duidelijk dan kan je IDM contacteren via communicatie@idm.be of op het nr. 09 298 21 10.