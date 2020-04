Niet-essentiële verplaatsing van 180 km, trio trekt van Verviers naar Lokeren om motor te kopen Kristof Pieters

12 april 2020

12u59 24 Lokeren De politie van Lokeren controleerde zaterdagnamiddag een witte bestelwagen op het naleven van de coronamaatregelen. In het voertuig zaten drie personen. Ze kwamen uit Verviers en waren naar eigen zeggen in Lokeren om een motor te kopen.

Twee van de inzittenden, een 26-jarige man van Kosovaarse nationaliteit en een 34-jarige man van Belgische nationaliteit, waren al een keer in hun woonplaats Verviers gecontroleerd toen ze in elkaars gezelschap verkeerden. Ze verklaarden dat ze de derde persoon in de bestelwagen assisteerden bij de aankoop van een motor omdat deze de Nederlandse taal onvoldoende machtig was.

De mannen werden door het parket van Oost-Vlaanderen in snelrecht gedagvaard voor de zitting van 20 oktober voor een niet-essentiële verplaatsing.