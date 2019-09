Nico Van Campenhout (62) zwaait na 31 jaar af als Lokers stadsarchivaris: “Fantastische historicus én mens” Yannick De Spiegeleir

03 september 2019

16u02 2 Lokeren In café De Donkere Wolk hebben vrienden en collega’s afgelopen zondag Lokers stadsarchivaris Nico Van Campenhout in de bloemetjes gezet. Na meer dan 31 jaar dienst gaat hij met pensioen. “Nico heeft geen standbeeld nodig. Als je al zijn boeken, artikels en initiatieven opstapelt, krijg je sowieso een monumentaal resultaat”, loofde Groen-politicus en historicus Björn Rzoska hem in een afscheidsspeech.

De Lokerse stadsarchivaris geniet tot ver buiten de grenzen van de Durmestad aanzien in zijn vakgebied. Zo tekenden onder meer UGent-professor geschiedenis Bruno De Wever (broer van Antwerps burgemeester Bart De Wever) en oud-gouverneur Herman Balthazar present op zijn afscheidsfeest.

Van Campenhout trad in 1988 in de voetsporen van pater Vedastus Verstegen en nam zijn intrek in het pas geopende stadsarchief aan de Torenstraat. Meer dan dertig jaar zou hij de behoeder worden van ‘het geheugen van Lokeren’. “Als ambtenaar heb ik altijd het algemene belang willen dienen en in mijn geval ging dat om het belang van erfgoed en geschiedenis. Ik wens mijn toekomstige opvolger of opvolgster succes om die taak verder te zetten”, zegt Van Campenhout bij zijn afscheid.

Indrukwekkende bibliografie

Zijn oud-collega Piet Van Bouchaute, ere-stadsarchivaris van Sint-Niklaas, verwees naar zijn ‘indrukwekkende bibliografie’. Een kerkboek van Lokeren, Daknam en Eksaarde, een boek over prominente Lokerse socialisten of een bijzondere uitgave voor het KOKW (De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vormen slechts enkele van de voorbeelden van zijn talloze publicaties.

Zelf bewaart Van Campenhout een bijzondere plaats in zijn hart voor de huldeboeken die hij maakte over oud-burgemeester Hilaire Liebaut (2009) en Marc De Gryze (2019). “Eind jaren 80 zorgden zij ervoor dat er een volwaardig stadsarchief kwam. Het zijn twee zeer goede vrienden.”

Topambtenaar

Verschillende sprekers tijdens het afscheidsfeest zetten de verdiensten van de afscheidnemende stadsarchivaris in de verf. “Je was een topambtenaar die zich niet liet opsluiten in zijn job”, aldus Rzoska. “Het idee om een tentoonstelling te maken over het naoorlogse hechteniskamp van Lokeren kwam van jou. Betwiste herinneringen zijn geen evidentie om te vertalen naar een divers publiek. De meer dan 10.000 bezoekers bewezen dat het opzet slaagde.”

Het slotwoord was voor voormalig Oost-Vlaams gouverneur Herman Balthazar met wie Van Campenhout in 2014 het boek ‘Twee jonge Vlamingen in den Grooten Oorlog’ publiceerde over het levensverhaal van de flaminganten Leo Picard en August Balthazar. “Nico is een aangename en goede vriend. Het is een fantastische vreugd om met hem als historicus én mens samen te werken.”

Wie straks de opvolger van Nico Van Campenhout wordt, is nog niet bekend. Een 15-tal kandidaten zullen deelnemen aan sollicitatieproeven na een vacatureoproep van de stad deze zomer. Nog dit jaar wil de stad een nieuwe archivaris aanduiden. Zijn afscheid van de Torenstraat zal Van Campenhout niet weerhouden om te blijven publiceren. “Ik heb nog heel wat ideeën. Momenteel zitten er publicaties in de pijplijn over de Bevrijding van Lokeren, een dagboek van een Klarissenzuster tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Reynaertbanken in samenwerking met Jan Amez en Rita Heirbaut.”