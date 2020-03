Nemen ook dieven voorzorgsmaatregelen? Betrapte inbreker draagt mondmasker Kristof Pieters

21 maart 2020

17u28 0 Lokeren Hebben dieven schrik om met het coronavirus besmet te worden of maken ze van de situatie handig gebruik om gemaskerd rond te lopen? In Lokeren werd vrijdag in ieder geval voor de eerste maal een inbreker betrapt die een mondmasker droeg.

Het was een bewoner uit de Heilig-Hartlaan in Lokeren die vrijdagmiddag alarm sloeg. Het slachtoffer had kort voordien een dief betrapt die had ingebroken in zijn garagebox. De dader sloeg op de vlucht met de fiets, balancerend met een gestolen isolatieplaat. Opmerkelijk was wel dat de verdachte een mondmasker droeg. Mogelijk had de dader schrik voor besmetting maar het is natuurlijk ook niet uitgesloten dat hij zich gemaskerd had om niet herkend te worden. En wie kijkt vandaag nog op als iemand een mondmasker draagt?