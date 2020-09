Nederlander bij verstek veroordeeld tot geldboete van 12.000 euro nadat hij zak drugs verliest en crasht met voertuig Koen Baten

15u11 0 Lokeren Een Nederlander uit Rotterdam is door politierechter Peter D’Hondt bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro en zes maanden gevangenisstraf nadat hij met zijn voertuig crashte omdat hij een zak drugs verloren was. De man kwam naar hier om te dealen.

De man was speciaal naar België gekomen vanuit Nederland toen hij een ongeluk had met zijn wagen nadat hij een zak drugs verloren was. Hij kon snel gevat worden door de politie. De man zelf verscheen niet voor de rechtbank maar de politierechter besloot hem toch stevig te straffen. Naast de fikse geldboete en gevangenisstraf kreeg hij ook een rijverbod van 10 jaar en werd hij ongeschikt verklaard.