Natuurreservaat Molsbroek liefst 50 procent uitgebreid tot ‘Groot Molsbroek’ Yannick De Spiegeleir

10 augustus 2020

14u32 0 Lokeren Dankzij de aankoop van enkele nieuwe percelen natuurgebied is natuurreservaat het Molsbroek uitgebreid tot 122 hectare natuurgebied of omgerekend 183 voetbalvelden. Minister Demir heeft ‘Groot Molsbroek’ eerder dit jaar erkend als natuurreservaat en tevens de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd.

Het Molsbroek in Lokeren bekwam in 1981 als één der eerste in Vlaanderen het statuut van ‘erkend natuurreservaat’. “De regionale natuurvereniging vzw Durme zorgde er voor het beheer in nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van dit gevarieerde domein. Een natuureducatief ingerichte wandeldijk slingert doorheen het gebied en biedt de bezoeker een prachtig uitzicht op moeras, rietvelden, broekbossen, vochtige graslanden en rivierduinen”, zegt conservator André Verstraeten.

Molsbergen en Hamputten

Aanpalend aan het Molsbroek werden nadien gronden aangekocht met als doel ze als natuurreservaat te beheren. Het Agentschap voor Natuur en Bos verwierf in 1995 het rivierduin ‘Molsbergen’ en in 1997 samen met het gemeentebestuur van Waasmunster de vroegere zandwinningsplassen de ‘ Hamputten’. In uitvoering van het Sigmaplan werd in 2012 het grootste deel van de ‘Hagemeersen’ ten zuiden van Molsbroek aangekocht door dit Agentschap. “Ondertussen kon vzw Durme ook enkele percelen vochtig grasland in de ‘Hagemeersen’ en onlangs bij de ‘Hamputten’ aankopen. Na uitgebreid overleg en overeenkomsten met alle betrokken partijen vormen deze reservaatgronden nu samen ‘Groot Molsbroek’ met een oppervlakte van 122 hectare”, stipt Verstraeten aan. Het bezoekerscentrum Molsbroek, in 1985 gebouwd door het stadsbestuur van Lokeren, is een uitstekende basis voor personeel en vrijwilligers die in de toekomst zullen zorgen voor het natuurbeheer en talrijke natuureducatieve activiteiten in ‘Groot Molsbroek’.

Een bijhorende infofolder verscheen met medewerking van Infopunt Toerisme Lokeren en is gratis te bekomen in het bezoekerscentrum Molsbroek en de toeristische infokantoren van Lokeren en Waasmunster. Meer ook op www.vzwdurme.be (klik ‘Onze natuurgebieden’ en dan ‘Het Groot Molsbroek’).