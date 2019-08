Natuurloop en boerenmarkt in Verloren Bos en Bospark Yannick De Spiegeleir

24 augustus 2019

21u50 4 Lokeren Club 41 Lokeren organiseert in samenwerking met Jeugdhuis Okapi, KSA Lokeren en Chiro Lokeren een natuurloop ten voordele van het nieuwe dak van den Okapi.

“Wandel en loop mee en draag zo jouw dakpannetje bij aan deze broodnodige verbouwing", verduidelijken Bart Saeys van Club 41 en Bram De Cock van jeugdhuis Okapi. Een ontbijtwandeling met gids, kidsrun en een Natuurloop van 5 of 10km staan op het programma. “Snel inschrijven in de boodschap”, klinkt het.

De wandelaars, lopers en supporters kunnen heel de dag door terecht in het startdorp op het bordes van het Kasteel in het Verloren Bos. Hapjes, drankjes en de dj’s van Radio Rommelmarkt voor iedereen.

Een steenworp verder kan je het schooljaar goed inzetten met kraakverse producten vanop Boerenmarkt Bosparkwijk. Een selectie van lokale land- en tuinbouwers biedt er de meest heerlijke producten aan: pas geplukt boomgaardfruit, vers gebakken brood, hoevezuivel, grondwitloof, aardappelen, vlees, verse kruiden, soep... Koop rechtstreeks van de lokale land- en tuinbouwers en weet wat je eet. “Sommige kramen waren tijdens de vorige editie snel uitverkocht, daar trachten we nu iets aan te doen” aldus Sylvia Van Hecke van vzw Wijkbestuur Bospark. “Het blijft natuurlijk wel een markt, dus het op is op principe speelt mee”, vult secretaris Koen Van De Vyver aan. Voor een drankje en een Lokerse spitburger kan je terecht in het wijklokaal. De boerenmarkt vindt plaats in de verkeersvrije Nachtegaallaan.

Beide organisaties slaan de handen in elkaar. Ook op praktische niveau. Zo laten beide organisaties de Snepstraat afsluiten tussen 11 en 13 uur, de veiligste oplossing voor lopers, supporters en seingever. “Wij zorgen voor een krachtenbundeling, nu nog het zonnetje en het bezoek van menig Lokeraar en Lokerasse en het wordt voor iedereen een geslaagde dag”, besluit Piet Van der Sypt, “Natuurlijk zijn ook mensen van buiten Lokeren welkom.”