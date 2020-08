Naar het buitenland of toch een staycation? Stemmen kan door uw peuk in de juiste asbak te gooien Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2020

14u32 0 Lokeren Ga je op reis in eigen land of niet? Met die boodschap en bijhorende stemasbak probeert IDM rokers op de Markt van Lokeren te overtuigen om hun peuk met een ja- of neen-stem te deponeren in hun ‘ballot bin’.

Rokers op ludieke wijzen stimuleren om hun peuk in de asbak te deponeren. Dat is het opzet van de ‘Ballot Bin’ of de stemasbak: een idee dat komt overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk. “Wees cool, gooi je peuk niet op de grond, maar in het juiste stemhokje”, klinkt de oproep van de afvalintercommunale. Geen overbodige luxe, want zwerfpeuken zijn een doorn in het oog. IDM zet bovendien via verschillende manieren in om het afval beter te verzamelen. Zo maakte de intercommunale onlangs nog bekend dat 21 parken of pleinen over een tijdspanne van twee jaar voorzien worden van sorteervuilnisbakken. In een tweede fase komen er in Lokeren ook speciale vuilnisbakken voor pizzadozen.