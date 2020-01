Na beroep buurtbewoners: provincie bevestigt vergunning voor woonproject Oeverpark Yannick De Spiegeleir

22 januari 2020

17u05 2 Lokeren Na de stad heeft nu ook de Oost-Vlaamse deputatie het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van het woonproject Oeverpark in de Groendreef. De beslissing volgt nadat buurtbewoners beroep aantekenden tegen de beslissing.

Eerder verleende de stad Lokeren al groen licht aan het project. In het najaar was nog commotie ontstaan omdat er reeds bomen op het projectterrein werden gekapt ondanks het feit dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog lopende was.

Nu laat projectontwikkelaar Volus weten dat de terreinen in februari “bouwrijp zullen worden gemaakt met het oog op de verkoop van de commercialisatie”. Weldra zullen dus ook de voormalige fabrieksgebouwen van Neveda en de containerklassen naast Villa Geurts gesloopt worden. De Villa Geurts zelf blijft behouden in het woonproject.

Het project in de Groendreef zal bestaan uit 111 nieuwbouwappartementen, 11 grondgebonden woningen en 2 luxueuze lofts in de gerenoveerde Villa Geurts. “Het project wordt voorzien van een ondergrondse parkeergarage met fietsenboxen, een kwalitatieve omgevingsaanleg met aandacht voor hoogstammige en biodiverse streekeigen aanplantingen, geothermische verwarming en zonne-energie.”

De buurtbewoners die eerder hun bezorgdheid lieten merken over de impact van het project op onder meer de mobiliteit en waterhuishouding in de Groendreef laten weten dat ze zich beraden over verdere stappen.