N-VA polst naar aanpak defecte roltrappen in station: “Werken starten in september” Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2020

15u41 1 Lokeren Ze zijn een doorn in het oog van de pendelaars: de defecte roltrappen in het station van Lokeren liggen a l maanden stil. Het is vooral een probleem voor de mindervalide reizigers die in Lokeren de trein willen nemen. Kamerlid Tomas Roggenam (N-VA) vernam van bevoegd minister Bellot dat er in het najaar werken volgen om de situatie aan te pakken.

Na enkele pogingen om de roltrappen te herstellen, lijkt het spoorwegbedrijf de hoop te hebben opgegeven en blijven de kapotte roltrappen achter met een lint. “De Lokerse reiziger blijft zo in de kou staan”, zegt Manu Diericx, N-VA-gemeenteraadslid die zelf dagelijks naar Brussel pendelt. “Omdat het Lokerse stadsbestuur geen eigenaar is van het station, moest de oplossing hier moet van een ander niveau komen.”

Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) uit Dendermonde stelde in de commissie mobiliteit van het federaal Parlement daarom de uitdrukkelijke vraag aan minister van Mobiliteit Bellot wanneer de Lokeraar terug zou kunnen rekenen op werkende roltrappen in het station. “De NMBS heeft een groot raamcontract afgesloten om alle verouderde liften en roltrappen te vervangen. De roltrappen in Lokeren hebben de hoogste prioriteit gekregen en de werken zullen in september starten” , verzekert Roggeman nog.

“We zijn blij dat er eindelijk perspectief is voor de Lokerse treinreiziger. Een veilig en toegankelijk station is een prioriteit voor de N-VA. We blijven de situatie verder opvolgen”, zeggen Diericx en Roggeman.