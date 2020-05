N-VA Lokeren roept op zomerscholen in te richten in Lokeren Yannick De Spiegeleir

22 mei 2020

09u41 0 Lokeren “De scholen hebben de afgelopen weken al bijzonder veel gedaan. De uitdagingen waren niet min. Maar ook lokale besturen een aanvraag voor een zomerschool kunnen indienen. We vragen dat de stad een coördinerende rol op zich neemt, zodat de scholen zich kunnen focussen op een ordentelijk einde van het schooljaar”, zegt gemeenteraadslid Manu Diericx (N-VA).

“Het zou niet fair zijn om die zomerscholen enkel te laten organiseren door schoolbesturen en leerkrachten. We zien het veel breder en stellen voor dat de stad ook een beroep doet op bijvoorbeeld studenten in de lerarenopleiding. Heel wat onder hen kunnen deze extra ervaring zeker gebruiken, omdat heel wat stages in het water zijn gevallen. Aangezien de Vlaamse Regering een mooie subsidie voorziet, kunnen de studenten bovendien een centje bijverdienen. Een win-win-situatie dus.”

Koppelen aan speelpleinwerking

“We moeten die zomerschool niet te eng zien. Op verschillende schoolterreinen gaat tijdens de zomer normaliter de speelpleinwerking door. Waarom koppelen we die speelpleinwerking niet aan een leermoment? Zo zouden kinderen in de voormiddag aan de slag kunnen met herhalingsoefeningen en in de namiddag genieten van sport en spel. Op die manier kunnen we ook de leerkrachten, die de afgelopen weken al erg veel gegeven hebben, laten genieten van wat vakantie”, zegt N-VA-secretaris Bart De Maesschalck.

Schepen van Onderwijs Nina Van Der Sypt (CD&V) laat weten dat de stad een projectaanvraag heeft ingediend bij de Vlaamse regering om een spel- en taalproject op poten te zetten voor de meest kwetsbare leerlingen. “Onze Dienst Samenleving is hier mee bezig. Wij kijken als stad ook niet richting de scholen voor de organisatie. We willen hen niet nog meer belasten.”