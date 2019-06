N-VA-gemeenteraadsleden doneren zitpenning aan de Buylaers Yannick De Spiegeleir

20 juni 2019

15u09 2 Lokeren Op maandag 24 juni vindt de laatste gemeenteraad voor het zomerreces plaats. De vier gemeenteraadsleden van de N-VA-fractie zullen elk hun zitpenning voor deze vergadering doneren om het natuurbehoudproject van vzw Durme in de Bleekmeersstraat te steunen.

“Zo dragen we ons steentje bij aan het behoud van de één van de laatste open plekken in het centrum van onze stad”, zegt fractievoorzitter Eddy Van Bockstal. “Het behoud van open ruimte was een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Naast ons inhoudelijk werk op de gemeenteraad, voegen we nu de daad bij het woord.”

“De beslissing was snel gemaakt. Toen we van de actie hoorden, wisten we meteen dat we wilden steunen. Open ruimte is kostbaar en willen we koesteren. Daarom ging iedereen akkoord om elk onze zitpenning voor de gemeenteraad te doneren”, lachen Sylvie Van Acker, Manu Diericx en Philippe van Streydonck.