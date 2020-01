Mountainbikeclub De Trotinetten organiseert wekelijkse ‘Night Ride’ Yannick De Spiegeleir

16 januari 2020

11u56 0 Lokeren Slalommen over een parcours met hindernissen als het ’s avonds pikkedonker is? Dat houdt de leden van mountainbikeclub De Trotinetten niet tegen om een wekelijkse ‘Night Ride’ te organiseren.

“Sinds december verzamelen we elke woensdagavond voor een rit voor een parcours langs Lokerse parken, Puivelde, Sinaai, Wachtebeke. In Eksaarde houden we halt voor een hapje bij Den Bascuul”, zegt Guido Spanoghe van De Trotinetten. “Het is een uitdaging om in het donker te rijden, maar tegenwoordig bestaat er heel degelijke én betaalbare LED-verlichting zodat je goed kan zien waar je rijdt. Het tempo ligt ook iets lager dan een rit die je overdag aflegt.”

Ook Christophe Anthuenis is overtuigd van de voordelen om ’s avonds uit te rijden. “Het is sowieso veel rustiger en je beleeft het parcours op een andere manier. Van ons mag de winter trouwens gerust nog wat strenger worden. Mountainbiken in de sneeuw geeft nog een extra dimensie.”

Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van De Trotinetten.