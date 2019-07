Mooie jaarcijfers: stad Lokeren en OCMW bouwen schulden verder af Yannick De Spiegeleir

12 juli 2019

16u31 0 Lokeren Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad werden de financiële rapporten en jaarrekeningen 2018 van het OCMW en Stad Lokeren vastgesteld. Zowel stad als OCMW bouwen hun schulden af.

Het OCMW Lokeren sluit 2018 af met een resultaat op kasbasis van 4.448.430 euro, wat bijna 950.000 euro beter is dan gebudgetteerd. Bovendien werd de schuld van het OCMW de voorbije legislatuur afgebouwd van 18.627.888 euro naar 897.735 euro.

De Stad Lokeren sluit het jaar 2018 af met een resultaat op kasbasis van maar liefst 9.090.866 euro, wat bijna 7 miljoen euro beter is dan het geraamde eindbudget. Het bedrag aan leningen voor 2018, met name 8,6 miljoen euro, moest niét opgenomen worden, waardoor de uitstaande schuld op langere termijn nog slechts 4.869.183 euro bedraagt. “Dit staat per inwoner voor een bedrag van 117 euro, waarmee de openstaande schuld op lange termijn per inwoner van 2012 tot 2018 gedaald is van 275 euro naar 117 euro", verduidelijkt schepen van Financiën Stefan Walgraeve (Open Vld). “Ondanks een hoge investeringsgraad slagen we er in om onze schuld verder af te bouwen.”

De stad maakt ook werk van de toekomst met het oog op de vergrijzing en de stijgende pensioenlasten: het Zilverfonds dat in 2007 werd opgericht heeft intussen een actuariële waarde van 11.343.548,28 euro.