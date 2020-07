Monique De Witte vertegenwoordigt N-VA in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Yannick De Spiegeleir

17 juli 2020

14u14 0 Lokeren Omdat Abdul Nassaj om beroepsredenen geen tijd meer kon vrijmaken zal Monique De Witte zijn plaats innemen als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Ze kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen maar 7 stemmen te kort om verkozen te worden als gemeenteraadslid. Aanvankelijk koos ze voor een beroep in de zorg maar werd uiteindelijk toch zelfstandige uitbaatster in dierenbenodigdheden voor de pluimveesector in ’t Neerhof. Nu werkt ze als vrijwilligster in een naburig woonzorgcentrum en zet zich in voor noodlijdenden.

Ze is ook actief in de Seniorenraad, de Landbouwraad, het GROS ( gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ) en als bestuurslid en organisatieverantwoordelijke .