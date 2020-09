Moeder en kind gewond bij frontale botsing met kippenkraam in Tweebruggenstraat Kristof Pieters

04 september 2020

13u55 6 Lokeren In de Tweebruggenstraat (N70) in Lokeren zijn vrijdag een moeder en haar kind gewond geraakt bij een frontale aanrijding met een terreinwagen met kippenkraam. Het ongeval deed zich voor op de brug over de Durme.

De bestuurder van de pick-up, die het kippenkraam trok, was op weg naar zijn wekelijkse standplaats op de parking van de AVEVE op de Eksaardebaan. Om ongekende reden kwam een van de betrokken bestuurders plots op de andere rijhelft van de weg terecht waardoor het tot een frontale aanrijding kwam met een Fiat waarin een moeder en haar kindje zat. Zij liepen beiden verwondingen op en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder en passagier van de pick-up bleven ongedeerd maar de chauffeur verkeerde wel in shock. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Ook het kippenkraam liep schade op. De marktwagen scheurde door de impact van de botsing.

Het betrokken kippenkraam ‘La Belle Poulette’ is gekend in het Waasland. Ze hebben wekelijkse standdagen in Sinaai, Hamme en Lokeren. Volgende week zou het koppel dat het kraam uitbaat net gaan genieten van een verdiende vakantie.