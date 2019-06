Mister Gay Belgium wil coming-out in sportwereld evident maken: “Uitspraken Vlaams Belang-politici richten veel schade aan” Yannick De Spiegeleir

08 juni 2019

06u00 0 Lokeren Zelf kwam hij uit de kast in de kleedkamer, maar voor heel wat voetballers blijft een coming-out een taboe. De kersverse Mister Gay Belgium Matthias De Roover (26), speler bij FC Eksaarde, hoopt dat andere voetballers moed putten uit zijn verhaal. “Dat tot op vandaag geen enkele voetballer uit eerste klasse zich ‘geout’ heeft, bewijst dat er nood blijft aan rolmodellen.”

Uitgerekend in de week dat Matthias werd verkozen als uithangbord van de holebigemeenschap in ons land domineerden de dubieuze uitspraken van enkele Vlaams Belang-politici de actualiteit in Vlaanderen. VB’er Filip Brusselmans, met zijn 21 lentes het jongste parlementslid ooit, zei in een interview met onze krant dat hij niets tegen transgenders heeft, maar dat ze voor hem abnormaal blijven. En West-Vlaams Kamerlid Dominiek Sneppe werd de mond gesnoerd door partijvoorzitter Tom Van Grieken nadat ze zich in een interview liet ontvallen dat ze het een brug te ver vindt dat holebi’s kunnen trouwen en kinderen kunnen adopteren.

Raken die uitspraken jou?

“Het houdt me wel bezig ja. Vlaams Belang heeft de verkiezingen gewonnen. Bijna 1 op 5 Vlamingen stemmen voor de partij, maar dat wil gelukkig niet zeggen dat al hun kiezers achter die uitspraken staan. Er zijn zelfs holebi’s die ook voor het Vlaams Belang gestemd hebben. Deze uitspraken zijn vooral geen goede zaak voor jongeren die worstelen met hun geaardheid. Het kan er voor zorgen dat hun angst groeit om uit de kast te komen. Er wordt veel werk verricht om de drempel te verlagen en meer zichtbaarheid te creëren voor onze gemeenschap. Deze uitspraken richten veel schade aan en dreigen de klok terug te draaien.”

Tijdens de campagne kon je wel op de steun van Lokers burgemeester Filip Anthuenis rekenen. Bart De Wever zat mee in de jury tijdens de verkiezing.

“Ze geven daarmee een belangrijk signaal. Bart De Wever en Kris Peeters waren allebei aanwezig op de finale, een week na de verkiezingen. Een teken dat ze niet komen om stemmen te ronselen, maar dat ze ook echt begaan zijn met onze zaak. Gelukkig dragen de meeste partijen diversiteit hoog in het vaandel. Dat is hoopgevend voor de toekomst.”

Als Mister Gay Belgium wil je vooral iets betekenen voor sporters die worstelen met hun coming-out. Zelf speelde je drie jaar geleden open kaart. Was dat lastig?

“Natuurlijk worstelde ik met de gedachte om het aan al mijn ploegmakkers te vertellen. Je weet nooit op voorhand hoe mensen gaan reageren, maar die vrees bleek voor niks nodig. Al waren de meesten wel verrast toen ik het vertelde, maar hun houding is daarna niet veranderd: voor hen bleef ik hun ploegmaat en niet die voetballer die homo is. Door mijn verhaal te doen tijdens de verkiezing van Mister Gay heb ik recent van iemand uit mijn omgeving vernomen die ook de moed heeft gevonden om uit de kast te komen. Dat doet deugd om te horen.”

Heb je geen schrik voor kwetsende spreekkoren aan de zijlijn nu je meer bekendheid geniet door je verkiezing als Mister Gay?

“Neen en als het toch zou gebeuren, zou ik er meteen op reageren. Ik leid af en toe ook voetbalwedstrijden als scheidsrechter en toen er spreekkoren gericht werd aan het adres van spelers met allochtone roots heb ik die supporters ook gezegd dat ik de wedstrijd zou stilleggen als ze niet ophielden. Ik ben mondig genoeg om mijn mannetje te staan en als de spreekkoren aan mijn adres gericht zijn, zal ik direct in dialoog gaan.”

In de Belgische eerste klasse heeft nog geen enkele speler zich ooit openlijk geuit als homo. Hoe komt dat volgens jou?

“Die persoon moet vooral kunnen omgaan met het besef dat hij de eerste zal zijn en dat er spreekkoren zullen volgen. Ik snap wel dat voetballers in de eerste plaats voetballer willen zijn én niet die ene voetballer die als eerste uit de kast gekomen is. Het blijft een taboe en dat toont meteen ook aan dat er nood blijft aan rolmodellen, want eigenlijk zou een coming-out een evidente zaak moeten zijn en daar wil ik als Mister Gay Belgium én voetballer mee mijn schouders onder zetten. Zo zijn we in samenwerking met Sporting Lokeren momenteel filmpjes aan het opnemen ‘tegen homofobie in het voetbal’. Dat draagvlak en die zichtbaarheid kan jongeren of hun ouders doen beseffen: wij zijn niet de enige die dit meemaken.”

Als Mister Gay Belgium mag je straks ook ons land vertegenwoordigen op de Mister Gay Europe en World verkiezing. Kijk je daar naar uit?

Enorm. Ik kom zelfs iets vroeger terug van een diversiteitscongres voor mijn werk (als auditor bij PwC) in New York om op tijd te zijn voor de Mister Europe verkiezing in Keulen te kunnen meemaken. Ik kijk vooral uit naar de verhalen van de andere deelnemers, bijvoorbeeld hoe de omstandigheden zijn voor holebi’s in landen als Polen of Oekraïne. Landen die niet ver van hier liggen, maar waar men toch nog een pak negatiever staat tegenover holebi’s.”