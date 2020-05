Minstens 90 procent van leerlingen krijgt eerste schoolkeuze in Lokers secundair onderwijs Yannick De Spiegeleir

15u35 2 Lokeren Voor het eerste jaar van de secundaire scholen in Lokeren zijn 649 kinderen aangemeld, 41 meer dan vorig jaar. In totaal kwamen er 672 aanmeldingen: 23 kinderen zijn zowel voor 1A als voor 1B aangemeld zijn omdat nu nog niet duidelijk is of ze wel of geen getuigschrift basisonderwijs halen.

Soms meer aanmeldingen dan plaatsen

Dit schooljaar konden alle aangemelde leerlingen nog terecht in de school van de eerste keuze van hun ouders. Maar het was krap. Volgend schooljaar zijn er voor 1A meer aanmeldingen dan plaatsen in VLOT! campus Sint-Teresia in Eksaarde en in GO! Atheneum. In totaal zijn er daar 55 meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Dat betekent wel dat ruim 90% van de aangemelde leerlingen meteen terechtkan in de school van de eerste keuze. De 10% andere kinderen komen in die scholen op een wachtlijst. Door de dubbele aanmeldingen voor 1A en 1B komen er zeker nog plaatsen vrij. Er zijn ook kinderen dubbel aangemeld in Gent of in Sint-Niklaas. Ook daardoor gaan de wachtrijen nog opschuiven. Maar de vraag is in twee scholen voorlopig dus groter dan de capaciteit.

Voor 1B is er een capaciteitsprobleem in VLOT! campus CREO: daar meldden zich 54 kinderen aan voor 40 plaatsen. En bij GO! Atheneum is er voor 1B één leerling meer aangemeld dan er plaatsen zijn. Het is nog afwachten hoe het afloopt met de dubbele aanmeldingen, maar de kans is reëel dat enkele van die 54 kinderen niet in VLOT! CREO terechtkunnen. In het Sint-Teresiacollege is er wel nog genoeg plaats voor die leerlingen.

Ruim driekwart van de aangemelde leerlingen woont in Lokeren. De andere kinderen wonen vooral in buurgemeenten. Ook opvallend: er zijn 13 tweelingen aangemeld. Die 26 kinderen kunnen samen met hun tweelingbroer of -zus in dezelfde school terecht.

Eerlijk systeem

Als er minder plaatsen zijn dan aanmeldingen, bepaalt het lot wie de beschikbare plaatsen krijgt. Dat gebeurde op een speciale onlinevergadering van het LOP, het Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen, onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van de stad, de scholen, de CLB’s, het Agentschap Integratie en Inburgering en het LOP.

LOP-voorzitter Mark Van Bogaert: “Dat is een eerlijker systeem dan kampeertoestanden bij scholen waar het aanbod kleiner is dan de vraag. Bij die kampeertoestanden – als de volgorde van inschrijven doorslaggevend is – zien we soms meer bemiddelde ouders die mensen betalen om in hun plaats aan te schuiven of om met onlinetrucs de digitaal zwakkere ouders te snel af te zijn. Overigens kan in Lokeren nog altijd meer dan 90 procent gegarandeerd terecht in de school van zijn eerste keuze. Dat percentage zal nog stijgen, omdat we niet weten welke leerlingen “voor alle zekerheid” ook in omringende gemeenten aangemeld zijn. Het is dus niet waar dat dit aanmeldsysteem de vrije schoolkeuze in de weg zou staan. Alleen is er een systeem nodig om de beschikbare plaatsen eerlijk toe te wijzen. We hebben alle begrip voor het ongenoegen van ouders als hun kind niet naar de dichtstbijzijnde school kan gaan. In de basisscholen telt ook de afstand van thuis naar de school mee om de beschikbare plaatsen toe te wijzen, omdat de overheid graag wil dat basisscholen buurtscholen zijn. Maar voor secundaire scholen is die afstand als criterium wettelijk niet toegestaan. Die tieners zijn ook mobieler dan basisschoolkinderen. Ondertussen maken de scholen wel werk van meer opvangcapaciteit, maar dat is een werk van langere adem.”