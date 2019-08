Minivoetbalteam Algums zet benefietmatch met BV’s op poten voor zieke Mona (9): “Financiële steun bieden voor behandeling” Yannick De Spiegeleir

19 augustus 2019

08u48 5 Lokeren Minivoetbalteam Algums springt in de bres voor Mona. Het 9-jarige meisje uit Lokeren vecht tegen kanker. “Om Mona en haar ouders een hart onder de riem te steken organiseren we samen met Sportingkeeper Davino Verhulst op vrijdag 6 september een benefietmatch met Bekende Vlamingen”, klinkt het.

Algums speelt al enkele jaren in de Lokerse Minivoetbalkern (LMV) in de sporthal van Lokeren. Daar leerden ze zaalwachter Maarten, de papa van Mona, beter kennen. “Maarten is altijd vriendelijk en steeds bereid tot een babbel. Toen we hoorden dat zijn dochtertje getroffen werd door kanker hebben we besloten om actie te ondernemen”, zegt Francesco Schatteman van minivoetbalclub Algums.

Voor een eerste steunactie verdubbelde het minivoetbalteam haar gemaakte aantal goals in een bedrag om aan het gezin van Mona te schenken. “Zo konden we al een eerste bijdrage van 400 euro schenken. Ook bij LMV hebben ze een bedrag gestort om hen te steunen”, verduidelijkt Robby Van Elsuwege.

Bij Algums besloten ze om nog een stap verder te gaan. “Via Peter Laureys van de Lokerse Minivoetbalkern, die ook deel uitmaakt van het team rond Sporting Lokeren, hebben we contacten gelegd met Davino Verhulst. Hij zet zich al langer in voor Kom op Tegen Kanker.”

De doelman van Sporting Lokeren was meteen bereid om mee zijn schouders te zetten onder de actie. “Deze problematiek ligt me nauw aan het hart (Davino’s dochtertje Elena werd zelf enkele jaren terug getroffen door een hersentumor, red.). Natuurlijk wilde ik meteen helpen”, vertelt Dimitri De Fré.

Intussen konden Algums en Davino al enkele mooie namen strikken voor de benefietmatch van vrijdag 6 september die zal plaatsvinden op een terrein van het jeugdcomplex van Sporting Lokeren. “Onder meer Romeo Davy Gilles, Christophe Stienlet, Wim Soutaer, Anthony Kumpen en Davy De Beule hebben hun komst al bevestigd”, weet De Fré. “We mogen ook op steun rekenen van de lokale middenstand. Zo zal Villa Clochard een maaltijd serveren aan de BV’s en de sponsor van ons team, levert een financiële bijdrage.”

De organisatoren hopen op een grote opkomst op 6 september. De poort van het oefenterrein opent om 18 uur, de wedstrijd zelf start om 18.30 uur. “We vragen aan elke toeschouwer een steunbijdrage van 5 euro. Het bedrag dat we inzamelen gaat integraal naar Mona en haar ouders.”