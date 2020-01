Minister Somers bezoekt ‘School in Zicht’-project op kleuterschool Duizendvoet Yannick De Spiegeleir

28 januari 2020

12u14 0 Lokeren Om de sociale mix op scholen te bevorderen, werkt de stad al tien jaar samen met vzw School in Zicht. Minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) woonde deze ochtend een rondleiding van de organisatie bij voor ouders op kleuterschool Duizendvoet.

Kiezen voor de buurtschool als die erg divers is, is voor sommige ouders niet evident. Toch kan dat een enorme troef zijn. Sinds 2006 al informeert VZW School in Zicht kansrijke ouders en stimuleert hen om te kiezen voor de school in hun wijk. School in Zicht werkt hiervoor nauw samen met de stads- en gemeentebesturen en verschillende scholen, over de netten heen.

Ook de stad Lokeren werkt al tien jaar samen met School in Zicht. “In de loop der jaren hebben dankzij School in Zicht al een 200-tal ouders gekozen voor een bepaalde school. Zo kunnen we de sociale mix bevorderen. Momenteel maken zes scholen gebruik van de samenwerking met ‘School in Zicht’”, zegt schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V).

Minister Somers maakte tijdens zijn bezoek aan de Duizendvoetschool het nieuws bekend dat de Vlaamse regering 94.000 euro extra investeert in School in Zicht. “Naast Lokeren, Mechelen en Wetteren zullen drie nieuwe steden gebruik kunnen maken van hun expertise. Daarnaast willen we ook inzetten op ‘quick scans’ van scholen die merken dat het aantal indicatorleerlingen (kansarme leerlingen, red.) snel stijgt om zo te vermijden dat het concentratiescholen worden”, aldus de minister.

Concreet organiseert School in Zicht een algemeen infomoment en bezoeken ter plaatse aan de scholen. Raphaël Marchal schreef zijn zoontjes Arthur en Jacques bewust in op Duizendvoet na een bezoekje aan de school in het centrum van Lokeren. “De visie die ze tijdens het bezoek uit de doeken deden, heeft ons overtuigd.”