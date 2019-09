Minderjarige stepper rijdt voetganger aan en pleegt vluchtmisdrijf Kristof Pieters

20 september 2019

18u08 0

De politie van Lokeren kreeg donderdagmiddag rond 12.30 melding dat een 64-jarige voetgangster in de Kerkstraat omver was gereden… door de bestuurder van een elektrische step. De stepper was ervan door gegaan en pleegde dus vluchtmisdrijf. Op basis van de camerabeelden kon de politie wel een deel van zijn traject nagaan. Hierdoor kon de 16-jarige bestuurder geïdentificeerd worden.