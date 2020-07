Meteen vol terras voor nieuwe horecazaak Bos Eetcafé in Bospark Yannick De Spiegeleir

17 juli 2020

18u20 5 Lokeren Een stralende zomerzon en een gevuld terras. Jens Van Peteghem en Hanna Luypaert hadden zich geen betere start kunnen droom voor hun nieuwe zaak Bos Eetcafé in het Bospark.

Na het vertrek van de vorige uitbaters zocht de stad nieuwe uitbaters. Jens en Hanna kwamen met het idee op de proppen om een eetcafé te openen waar je zowel iets kan drinken als eten. “Je kan hier terecht voor Lokerse paardenworsten, verschillende soorten croque monsieurs of een pasta”, verduidelijkt Jens. Ook de pintjes zijn betaalbaar gebleven met een prijs van 1,9 euro per stuk. “We mikken ook op de jeugd. Daarom blijven we open tot 22 uur. We hebben ook een aanbod van cocktails.”

(lees verder onder de foto)

De voorbije weken werd er druk gerenoveerd aan het horecapand. “Momenteel bedienen we de mensen nog via een buitentoog, maar we hopen onze toog volgende week al naar binnen te kunnen verhuizen.” Ook met de bijhorende conciërgewoning heeft het jonge ondernemerskoppel nog grootse plannen. “Op termijn zullen de mensen daar ook iets kunnen eten. En ook het binnenplein willen we gebruiken. Met vuurkorven willen we daar deze winter een gezellige winterbar creëren.”

Meer info over Bos Eetcafé op de gelijknamige Facebookpagina.