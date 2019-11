Met het speelgoed van Sublim Shop leert elk kind iets bij Yannick De Spiegeleir

09 november 2019

08u00 0 Lokeren Kleuren herkennen, woordjes leren of spelenderwijs leren opruimen? Bij Sublim Shop in de Kerkstraat in Lokeren vind je een ruim assortiment aan kwaliteitsvol en origineel speelgoed.

Zaakvoerster Sibylle Hauwelaert waagde tien jaar geleden de sprong om haar job als boekhoudster te ruilen voor een eigen zaak in het pand naast Sublim: de meubel- en interieurzaak van haar man Tomas Uwents. “Het was mijn kinderdroom om een eigen winkel te hebben.” De smaak kreeg ze te pakken tijdens een beurs die ze bezocht samen met Tomas.

Sindsdien speurt Sibylle naar mooi en authentiek speelgoed. “Achter elk product zit een verhaal.” Een mooi voorbeeld is de Foooty: een opvouwbare bal die je in je achterzak kan steken. “Dankzij een plannetje kan je de bal zelf in elkaar puzzelen en hij is zo gemaakt dat kinderen er ook binnen mee kunnen spelen, want de impact is beperkt dankzij het vernuftig ontwerp.” Ook het aanbod van het Franse Djeco is een aanrader: mooi geïllustreerde dozen waarbij spel, knutselen, puzzelen centraal staan.

Het educatieve aspect is belangrijk voor Sublim Shop. “De speelgoedzak, een ontwerp van het Belgische Play&Go, is een speeltapijt dat kinderen spelenderwijs leert opruimen. Het is zeer handig als het speelgoed bijvoorbeeld regelmatig verhuisd: van thuis naar oma en opa en weer terug. De spelletjes van Haba zijn geschikt voor kinderen vanaf twee jaar. Elk spel bevordert een ander leerdoel zoals taalontwikkeling, geheugen, of fijne motoriek .”

