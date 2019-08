Meneer en mevrouw ‘Pannenkoek’ vieren twintigste jaar op Lokerse Feestweek Yannick De Spiegeleir

15u57 3 Lokeren Voor heel wat zoetekauwen is het een vaste plaats van afspraak tijdens de Lokerse Feesten: het Reuzepannenkoekenkraam van Yves en Rita Wauters.

Het koppel, in de volksmond meneer en mevrouw Pannenkoek, viert dit jaar een speciaal jubileum: ze staan voor het twintigste jaar op rij op de Markt van Lokeren tijdens de Lokerse Feestweek. “We doen het nog steeds met hart en ziel. Al zijn tien dagen wel vermoeiend, zeker als je een dagje ouder wordt”, lacht Yves. “Gelukkig hebben we ook een goede verstandhouding met onze ‘buren’. Zo kunnen we altijd terecht bij de mensen van café ‘Den Bokser’.”