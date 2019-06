Melding van spoorlopers aan afgesloten overweg in Kopkapelwijk Yannick De Spiegeleir

26 juni 2019

18u07 5 Lokeren Op sociale media werd de afgelopen week melding gemaakt van spoorlopers die de tijdelijke afsluiting aan de gesloten overweg ter hoogte van de Oude Heerweg negeerden. “We hebben de aannemer gevraagd om een oogje in het zeil te houden. Volgende week vrijdag zijn de werken definitief afgerond en zal er ook een nieuwe afsluiting geplaatst zijn”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Het was gemeenteraadslid Marc Beuseling (Groen) die de kwestie op de jongste gemeenteraad aankaartte. “De fietser is in dit dossier al meermaals te kijken gezet. Op dit moment moet men ook een omweg maken om gebruik te maken van de fietssnelweg langs het spoor. Er wordt melding gemaakt van mensen die doorheen de afsluiting kruipen. Kunnen hier maatregelen rond getroffen worden”, vraagt Beuseling.

Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) vraagt nog even geduld. “Aanvankelijk was de Pijlstraat eerder in de planning opgenomen, maar omdat het zwaar verkeer zou omgeleid moeten worden, gaf dit een te groot risico op een beschadiging van het wegdek dat er niet op voorzien is. Bovendien zou het vrachtverkeer leiden tot onveilige situaties in combinatie met de passage van fietsers. Daarom hebben we geopteerd om de planning te wijzigen, maar binnen één a twee weken worden alles terug opengesteld.”

Infrabel-woordvoerder Petit benadrukt andermaal dat spoorlopers hun leven op het spel zetten. “Via diverse sensibiliseringscampagnes proberen we dit zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.”