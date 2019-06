Meerderheid stemt voor behoud voetweg aan Bautschoot: “Toezichthoudende overheid moet dit dossier van dichtbij volgen” Yannick De Spiegeleir

25 juni 2019

13u44 3 Lokeren Ondanks stevige kritiek vanuit de oppositie hebben meerderheidspartijen Open Vld en CD&V maandag het licht op groen gezet voor het behoud van de voetweg die over het domein van de familie Van Goethem loopt in Eksaarde. Groen-fractieleider Björn Rzoska wees met een beschuldigende vinger richting schepen Filip Liebaut (CD&V). “Dat hij deelneemt aan de stemming van dit punt én in het verleden advocaat was van een betrokken partij kan niet door de beugel. Ik ga de toezichthoudende overheid vragen om dit dossier van dichtbij te volgen”, klinkt het.

Vorige week kon u in onze krant lezen over de strijd die de familie Van Goethem al vijftien jaar voert om een in onbruik geraakte buurtweg die over hun domein loopt af te schaffen. Na een klacht van provincie- en gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) werd het dossier geagendeerd op de gemeenteraad van mei. Door het ontbreken van enkele belangrijke documenten werd het punt echter opgeschort tot de gemeenteraad van afgelopen maandag.

“Het is toch wel heel bizar dat alle diensten hier een positief advies gegeven hebben”, argumenteert Van Boven. “De mobiliteitsdienst, ruimtelijke ordening, de landmeter, inspectie Trage Wegen tot de provinciale dienst Mobiliteit toe doen het voorstel om de verdwenen voetweg gedeeltelijk af te schaffen. Niemand heeft baat bij het behoud van de onbestaande weg die nergens toe leidt. Of toch? Voeg daar de bedenkelijke bezwaren in het openbaar onderzoek aan toe en het is duidelijk dat hier andere belangen spelen.”

Durmedijken

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) houdt echter voet bij stuk. “Het algemeen belang primeert boven het privaat belang in dit dossier. Met het oog op de ontwikkelingen van de Durmedijken lijkt het ons niet opportuun om een potentiële voetweg langs de Zuidlede af te schaffen.” Na een hoofdelijke stemming werd het punt goedgekeurd door alle gemeenteraadsleden van meerderheidspartijen Open Vld en CD&V. Vlaams Belang, Groen en sp.a stemden tegen, de N-VA-raadsleden onthielden zich.

Het laatste woord was voor Björn Rzoska (Groen) die uithaalde naar schepen Liebaut. “We zullen de toezichthoudende overheid (de gouverneur, red.) vragen om dit dossier van dichtbij te volgen. We vinden het niet kunnen dat iemand die in het verleden als advocaat betrokken was bij dit dossier, heeft deelgenomen aan de stemming van dit punt.”

Absurditeit

Ook de familie Van Goethem beraadt zich over verdere stappen. “Wij begrijpen deze politieke beslissing niet, zeker als je weet dat alle openbare onderzoeken aantonen dat de voetweg niet bestaat en geen nut heeft. Gaat de Stad Lokeren de voetweg ‘volledig’ opleggen? De voetweg is namelijk afgesloten op andere percelen terwijl de voetweg op ons perceel open is. Wij zullen bekijken wat onze mogelijkheden zijn tegen deze absurditeit.”