Meer dan tweehonderd truckers tonen hun hart JVS

25 augustus 2019

16u54 1 Lokeren Zondagmiddag heeft een indrukwekkende colonne vrachtwagens een opgemerkt ritje gemaakt rond Lokeren. Meer dan tweehonderd vrachtwagens namen deel aan het fijne initiatief ‘Truckers met een Hart’ en bezorgden op die manier tientallen mensen met een beperking een kleurrijke middag.

Met meer dan tweehonderd waren ze zondagmiddag, de vrachtwagenchauffeurs die hun vrije dag opofferden om mensen met een beperking een bijzonder ritje voor te schotelen. De ‘Truckers met een Hart’ verzamelden aan de Grote Kaai in Lokeren. Aan het Grijze Bosplein konden hun passagiers instappen. Van daaruit ging in het een indrukwekkend lange stoet vrachtwagens langs Sinaai en Eksaarde, om zo terug naar Lokeren te rijden. Enkele tientallen andersvalide kinderen en volwassenen met een beperking beleefden op die manier een bijzondere middag. Langs het parcours stonden heel wat mensen hen toe te wuiven. Het dankbare, luide getoeter van de vrachtwagens weerklonk in en rond Lokeren.

