Meer dan 200 bakkers verzamelen in stadscentrum Yannick De Spiegeleir

27 mei 2019

19u36 0 Lokeren De Lokerse bakkersbond fungeerde vandaag als gastheer voor de 63ste nationale dag voor brood- en banketbakkers. Meer dan 200 bakkers, chocoladebewerkers en ijsbereiders genoten van een dag vertier in de Durmestad.

“Het is de eerste keer in 63 jaar dat onze stad het decor vormt voor deze jaarlijkse bijeenkomst”, aldus Kris Vervaet, trotse voorzitter van de Lokerse bakkersbond. De groep begon haar dag met een ontbijt in de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion. Na een eucharistieviering volgde onder meer een plechtige optocht door de stad, een academische zitting en een middagmaal onder de shelter op de markt en een toeristische rondleiding door de stad. Vanavond sluiten de bakkers hun dagje uit af met een avondfeest in het Daknamstadion.