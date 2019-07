Matthias De Roover haalt tweede plaats op Mr Gay Europe 2019 Kristof Pieters

07 juli 2019

11u15 0 Lokeren Enkele weken geleden werd de 26-jarige Matthias De Roover uit Lokeren nog verkozen tot Mister Gay Belgium 2019. Afgelopen weekend kreeg hij de kans om ook te strijden voor de titel van Mr Gay Europe. Hij eindigde op een mooie tweede plaats.

De Europese-verkiezingen van Mr Gay vonden plaats in het Duitse Keulen. Matthias De Roover werd zaterdagavond op het hoofdpodium van de Gay Pride in aanwezigheid van enkele duizende LGBT’ers uitgeroepen tot 1st Runner up. Alexander Petrov (31) uit Bulgarije werd verkozen tot de nieuwe Mr Gay Europe en de Duitse Marcel Danner (30) behaalde een 3de plaats. De organisatoren ging tijdens de wedstrijd op zoek naar een mondige LGBT+ ambassadeur. De kandidaten werden onderworpen aan heel wat proeven en traden tijdens enkele workshops met elkaar, journalisten en politici in debat.

Matthias wil zelf als actieve voetballer bij FC Eskaarde tijdens zijn komende regeringsjaar als Mr Gay Belgium en 1st Runner Up Mr Gay Europe 2019 het thema ‘sport en diversiteit’ op de agenda plaatsen, want ook Internationaal is er nog veel werk aan de algemene acceptatie van LGBT+ atleten, topsporters en rolmodellen. Binnen het diversiteitsluik wil hij verder de focus leggen op diversiteit en gelijkheid op de werkvloer.