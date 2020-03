Masterplan voor site Daknamstadion in de ijskast Yannick De Spiegeleir

02 maart 2020

23u22 0 Lokeren Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van Sporting Lokeren staat het masterplan dat op tafel ligt voor het Daknamstadion on hold. Dat zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Raadsleden Bruno Reniers (Groen) en Eddy Van Bockstal (N-VA) interpelleerden de burgervader over de rol die de stad kan spelen voor de ontwikkeling van de site en om de jeugd te redden als de eerste ploeg op de fles gaat.

“Is er al meer duidelijkheid op welke manier de stad kan bijdragen aan een verder voortbestaan van de jeugdwerking, onafhankelijk van de profclub zodat de gemaakte investeringen, onder meer in kunstgrasvelden, verder duurzaam kunnen ingezet worden in het belang van de Lokerse jeugd?”, aldus Reniers. “Hebben jullie al nagedacht over het rampscenario als Sporting straks failliet gaat. Zou de stad bereid zijn om de bondschulden te vereffenen?”

Filip Anthuenis (Open Vld). “Commercieel kunnen we niet tussenkomen in de eerste ploeg. Bemiddelen kunnen we wel. Zo was ik zelf aanwezig op vergaderingen met geïnteresseerde ondernemers. De jeugd is een ander verhaal. De stad staat klaar om te helpen. Alleen kan de jeugd niet onafhankelijk gezien worden van de profclub door de bestaande bondsreglementen. De financiering van de jeugd zit goed in elkaar, maar om het seizoen vol te maken heeft het nood aan financiële injecties van de NV (de profclub, red.) en die gelden staan niet op de rekening.”

De burgemeester bevestigt dat er een masterplan op tafel ligt voor de site van het Daknamstadion dat de stad in erfpacht geeft aan de club. Dat werd ontwikkeld door BLAF architecten toen oud-voorzitter Roger Lambrecht nog aan de knoppen zat. “Het nieuwe bestuur kwam met een eigen masterplan, maar dat staat zeker ‘on hold’ gezien de huidige situatie”, aldus Anthuenis, die voorts nog meegaf dat eventuele overnemers die het stamnummer willen redden, niet enkel de bondschulden moeten vereffenen, maar ook alle opstaande schulden aan spelers moeten worden ingelost.”