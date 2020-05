Masereelfonds zamelde al 500 mondmaskers in voor kansarme gezinnen Yannick De Spiegeleir

08 mei 2020

16u37 1 Lokeren Het inzamelpunt voor mondmaskers en stoffen in de Kerkstraat van het Masereelfonds is een succes. “In totaal werden er al 500 mondmaskers ingezameld”, zegt Koen de Visscher. De mondmaskers worden in een eerste fase bedeeld aan kansarme gezinnen via ontmoetingshuis De Moazoart.

Om het burgerinitiatief Corona: Lokeren Helpt te steunen in het maken van mondmaskers is in het leegstaande winkelpand van De Lingerie een inzamelpunt geopend voor afgewerkte mondmaskers. Het gaat om een initiatief van het Masereelfonds.

“We worden gesteund door Sublim Shop, Maximum Image en de Lokerse Feesten. We zijn onze partners daar zeer dankbaar voor”, zegt de Visscher.

Je kan gratis stof en lint reserveren via lokeren@masereelfonds.be maar enkel als je ook zelf aan de slag gaat en mondmaskers naait die je nadien inlevert in het inzamelpunt (dagelijks open tussen 17 en 18 in De Lingerie van de Kerkstraat nr 47).