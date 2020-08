Masereelfonds onthult nieuw infobord aan Stationsplein: “Blijvende herinnering aan dramatische oorlogsmaanden in 1940” Yannick De Spiegeleir

28 augustus 2020

15u44 0 Lokeren De meidagen van 1940 – het begin van de Tweede Wereldoorlog – hadden voor Lokeren een dramatische impact. Bij herhaling kwam het centrum van de stad onder een Duitse bommenregen te liggen en vele tientallen mensen verloren daarbij het leven. Op initiatief van het Masereelfonds houdt een nieuw infobord op het Stationsplein de herinnering aan ‘de bittere lente’ levend.

In Lokeren was het in 1940 in de meimaand een komen en gaan van soldaten: na terugtrekkende Belgische en Franse troepen richting Frankrijk volgden enkele dagen later oprukkende Duitse soldaten en nog wat later duizenden krijgsgevangenen die werden afgevoerd naar Duitsland. Op de Lokeraars van die tijd maakten al die gebeurtenissen een diepe en onvergetelijke indruk.

In 2006 namen vrijwilligers en organisaties het initiatief om deze ‘bittere lente’ te herdenken met een fotowandeling in de Stationsstraat en rond de Markt, en met een begeleidende brochure.

Historische brochure

“Ook dit jaar willen we de 80ste verjaardag van het begin van WOII aangrijpen om de herinnering aan deze bewogen weken levend te houden, op dezelfde manier als in 2006: met fotoborden in de publieke ruimte en met een bijgewerkte heruitgave van de begeleidende historische brochure”, zeggen organisatoren Alain Debbaut en Koen de Visscher. “Daarnaast brengen we aan het station ook een infobord om blijvend te verwijzen naar die meimaand van 1940 in Lokeren, met enkele foto’s, en dat naar het voorbeeld van het eerder onthulde infobord aan de H.Hartlaan over het bombardement van 11 mei 1944.”

Het herinneringsproject is een initiatief van het Masereelfonds Lokeren met de steun van de stad Lokeren en de Erfgoedcel Waasland, en loopt van begin september tot 11 november.

De brochure is te koop in het Stedelijk Museum, het Infopunt Toerisme (Markt 2) en de Standaard Boekhandel (Stationsstraat) voor 5 euro. Door coronamaatregelen zijn gegidste rondleidingen jammer genoeg voorlopig niet mogelijk. Meer info en updates hierover in het Infopunt Toerisme.