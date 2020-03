Marktkramers zoeken naar creatieve oplossingen na verbod op markten: “Brengen brood en gebak aan huis” Yannick De Spiegeleir

18 maart 2020

17u32 4 Lokeren Dinsdagavond laat werd door de nieuwe maatregelen rond het coronavirus ultiem een streep getrokken door de Lokerse woensdagmarkt. Heel wat marktkramers blijven echter niet bij de pakken zitten. “Ik breng mijn brood en gebak aan huis”, zegt Anja Carpentier van 't Wafelkraam.

In de vroege avond zette de stad dinsdag nog het licht op groen voor de woensdagmarkt. Er werd zelfs een toiletwagen voorzien voor de bezoekers van de markt, maar na de nieuwe batterij van maatregelen van de regering Wilmes die een voorlopig verbod heft op markten werd alsnog beslist om de woensdagmarkt te annuleren.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) verduidelijkt dat de stad de federale richtlijnen opvolgt. “Tot dinsdag was de federale richtlijn dat er geen verbod was op openbare markten. Dus kon de woensdagmarkt gewoon doorgaan. Gisteravond (dinsdag, red.) kwamen dan de nieuwe federale maatregelen met een verbod op openbare markten en strengere ‘social distancy’-maatregelen. Daarom is er na de persconferentie van de federale overheid onmiddellijk beslist om de woensdagmarkt af te lassen. Alle marktkramers werden gisteravond verwittigd door onze marktleidster Marleen Van Hecke en haar diensthoofd Marjolein Tollenaere. Zij waren deze ochtend ook om 5 uur paraat op de markt om marktkramers eventueel op te vangen.”

Bittere pil

Voor de marktkramers is het sowieso een bittere pil. “Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met de stads- en gemeentebesturen in het Waasland die ons steeds goed op de hoogte hielden, maar we zijn wel teleurgesteld in de federale maatregelen. Voedingswaren mogen verkocht worden en we hadden maatregelen in petto om de mensen afstand van elkaar te laten houden”, zegt Ann Van Bockland, bestuurslid van de nationale vrije marktkramers en zaakvoerder van Anneke Snoep. “Zelf werk ik aan een oplossing om tegemoet te komen aan de vraag naar afhaal- en levermogelijkheden. We houden de mensen op de hoogte via onze Facebookpagina.”

Creatieve oplossingen

Ook andere marktkramers kiezen voor creatieve oplossingen. Anja Carpentier die met haar Wafelkraam wekelijks op de woensdagmarkt staat brengt haar brood en gebak aan huis bij de mensen zonder leveringskosten aan te rekenen. Jacques Vermeerschen en Noëlla Van Hecke nemen hun zes broden en Lokerse vla met veel dankbaarheid in ontvangst. “De plotse annulering van de woensdagmarkt was geen pretje, maar we proberen er het beste van te maken en merken dat er toch vraag is naar thuislevering. Zo kunnen de mensen de wachtrijen aan de supermarkten en voedingswinkels ook vermijden.”

Wie een bestelling wil plaatsen bij Anja kan haar bereiken via 0473/54.09.80.