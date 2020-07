Marktkramers op achterste poten: “Alternatieve opstelling kost ons helft van omzet” Yannick De Spiegeleir

15 juli 2020

13u24 0 Lokeren De marktkramers van de Lokerse woensdagmarkt dringen bij de stad aan om de vertrouwde opstelling op het marktplein terug in te voeren. “Door de verspreide opstelling tot aan de Grote Kaai verliezen we heel wat klanten. Het is vijf voor twaalf voor de woensdagmarkt”, klinkt het. “Maandag gaan we in overleg met een delegatie van de marktkramers”, reageert schepen van Markten Claudine De Waele (Open Vld).

Na een versoepeling van de coronamaatregelen zijn sinds enkele weken terug alle marktkramers welkom in Lokeren. Om voldoende afstand te bewaren tussen de kramen én de bezoekers voerde de stad een alternatieve opstelling in waarbij ook kramen op de Grote Kaai staan.

Omzetverlies

Dat is echter niet naar de zin van de grote meerderheid van de marktkramers op de Grote Kaai én de Markt. “Waarom kan in Lokeren niet, wat in Dendermonde, Sint-Niklaas, Beveren of Gent wél kan? Daar zijn ook markten bij waar de terrassen en cafés in de marktzone liggen. We begrijpen echt niet waarom dit in Lokeren niet mogelijk is. Wil men heiliger zijn dan de paus? Hier wordt de markt in twee delen gesplitst en dat is nefast voor iedereen. Het verlies aan omzet loopt bij de meeste collega’s op tot 50 procent. Heel wat marktbezoekers die een bezoek brengen aan de woensdagmarkt gaan niet naar de Grote Kaai”, zegt een marktkramer, die anoniem wil blijven. “Ik wil mijn plaats om de Markt niet verliezen”, zegt hij.

“Het is een mooie zaak voor de mensen van de zondagse rommelmarkt dat er voor hen een oplossing is, maar voor velen onder hen gaat het om een hobby, bij ons gaat het om onze broodwinning. Als dit nog enkele weken verdergaat, gaan er verschillende kramen sneuvelen. Er wordt beweerd dat als alle kramen terug op de Markt staan er minder bezoekers toegelaten mogen worden, maar dat is nonsens. Er mag één bezoeker toegelaten worden per anderhalve meter kraam. Dus hoe meer kramen, hoe meer bezoekers er toegang mogen krijgen.

Schepen van Markten Claudine De Waele (Open Vld) toont begrip voor de verzuchtingen van de marktkramers. “Maar wij moeten ook rekening houden met ieders veiligheid. Als we alle kramen terug op de Markt zetten, zullen er langere wachtrijen aan de ingangen ontstaan omdat er nu eenmaal een limiet is aan het maximum aantal bezoekers.” De schepen belooft dat er een overleg komt nog voor de volgende editie van de woensdagmarkt. “Begin volgende week zullen we rond de tafel zitten met een delegatie van de marktkramers.”