Marktcommissie deelt fietsen uit aan winnaars herfstactie Yannick De Spiegeleir

16 oktober 2019

15u37 2 Lokeren Op de woensdagmarkt mochten de winnaars van de herfstactie deze ochtend hun prijs in ontvangst nemen. “Vijf mensen gaan naar huis met een elektrische fiets, één gelukkige wint een elektrische fiets”, zegt Guido De Canne, voorzitter van de marktcommissie.

In samenwerking met de stad zet de marktcommissie jaarlijks drie acties op poten: in de herfst, met eindejaar en rond Pasen. “De actie was ook dit jaar opnieuw een succes. Met 20.000 bonnetjes die werden binnengebracht in het stadhuis”, aldus marktleider Marleen Van Hecke.