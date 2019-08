Marie (8) bedenkt originele campagne tegen straatracen: “Lokeraars bedanken die affiche hebben opgehangen” Yannick De Spiegeleir

17 augustus 2019

20u37 18 Lokeren ‘Deze straat is geen racecircuit’. Die boodschap hangt op tientallen plaats uit in de Lokerse centrumstraten. Bedenker van de geslaagde campagne is de 8-jarige Marie Van Elslande. “Door de ronkende motoren kan ik de slaap soms niet vatten.”

Samen met haar mama Klaartje, papa Dries en broer Stan (6) verhuisde Marie een jaar geleden naar het centrum van Lokeren. “We wonen hier graag, maar ’s nachts worden we jammer genoeg vaak wakker door straatracers”, vertelt het meisje.

Het bracht haar op een creatief idee: wat als we nu eens affiches voor onze ruit hingen om straatracers op te roepen om rustiger te rijden? “We willen graag iets doen aan het probleem.” Zo gezegd, zo gedaan. Met de hulp van hun mama drukten Marie en Stan eind juni 200 affiches af met de boodschap ‘Deze straat is geen racecircuit’ onderaan kwam een symbolische geruite vlag met witte en zwarte blokjes. “In het Formule 1 is dat het teken voor racers om te stoppen.”

Het gezin trok langs de centrumstraten om alle affiches te bussen. Hun enthousiaste actie bleef niet zonder gevolg. “De voorbije weken hebben tientallen Lokeraars onze affiche aan hun ruit of deur gehangen. We zijn blij met zoveel respons”, glunderen Marie en Stan. “Sommige mensen kwamen zelfs naar buiten om ons aan te moedigen of te bedanken.”

Brullende motoren

Ze hopen dat ook de straatracers de affiches hebben gezien. “Aan de overkant van onze straat is een speelplein. Toen papa overstak, werd hij bijna aangereden door iemand die te snel reed. Naast het lawaai van de brullende motoren is racen ook gevaarlijk.”

Alle Lokeraars die de affiche omhoog hebben gehangen, mogen binnenkort een bedankingsbriefje in hun bus verwachten. “We hebben gemerkt dat heel wat mensen niet blij zijn met de straatracers en willen dat er iets aan gedaan wordt.”

Aan het bedankingsbriefje koppelt het gezin Van Elslande ook een uitnodiging. “We hebben een zaaltje naast ons huis: ‘De Wablief’. Omdat zoveel mensen letterlijk en figuurlijk wakker liggen van het straatracen nodigen we hen uit voor een babbeltje en drankje op zondag 8 september.”

Ook burgemeester Filip Antheunis (Open Vld) en de nieuwe korpschef van de Lokale Politie Lokeren Dirk De Paepe mogen zich aan een invitatie verwachten. “We hebben in jullie krant gelezen dat de korpschef bereid is om te luisteren naar de zorgen van de Lokeraars. We hopen dan ook dat we hem mogen verwachten”, klinkt het uitnodigend.