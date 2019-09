Mannequins showen wintercollectie bij zomerse temperaturen Yannick De Spiegeleir

14 september 2019

21u34 0 Lokeren De Lokerse handelszaken stelden zaterdagnamiddag hun nieuwe collectie voor op de Markt.

De jaarlijkse modewandeling bracht heel wat kijklustigen op de been. De aanwezigen konden in totaal een 400-tal outfits bewonderen tijdens het gebeuren. Voor de gelegenheidsmodellen, vaak klanten of familie van de handelaars, was het puffen en zweten geblazen om de wintermode voor te stellen bij temperaturen rond de 25 graden.

Gelijktijdig vond in het centrum van Lokeren ook de vrijetijdsmarkt plaats. Sommige sportclubs, zoals de Lokerse Taekwon-Do club Ge-Beak hadden een demonstratie in petto voor de toeschouwers.